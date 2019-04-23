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İzmir'in Buca ilçesinde, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Dilan Tutucu'nun (22) katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski sevgili Ahmet Yaman (24) cinayeti itiraf etti. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ederek, cinayeti işleyen A.Y., "Cep telefonunda düşmanlarımla çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Bu nedenle öldürdüm" dedi. Cezaevi firarisi Ahmet Yaman'ın, genç kadına, cinayetten önce cep telefonundan 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.
TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK BULUNDU
Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kadının evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise bildirdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kadın, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BABASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun eski sevgilisi Ahmet Yaman tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.
Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin de ifadesini aldı. Şüphelinin başka suçtan konulduğu cezaevinden firar eden Ahmet Yaman olduğu ortaya çıktı. Cinayet Bürosu'nda görevli polisler, geçen pazar akşamı eski sevgiliyi yakaladı. Tutuklanan Yaman hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.
'DÜŞMANLARIMLA BİRLİKTELIK KURMUŞ'
Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.Y. önce susma hakkını kullandı. Ardından da cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinde, Dilan Tutucu ile 4 yıl birlikte yaşadıklarını, kendisinin cezaevine girmesinin ardından genç kızın ilişkiyi bitirdiğini ileri sürdü. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suçlardan kaydı bulunan bulunan A.Y., cezaevinden firar ettiğini, konuşmak için eski sevgilisinin evine gittiğini, bu sırada birahanede çalıştığını öğrendiğini ve Dilan Tutucu'nun cep telefonunu incelediğini anlatarak, "Cep telefonunda düşmanlarımla birahanede samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Düşmanlarımla birliktelik kurmuş. Bu nedenle öldürdüm" dedi.
'BARIŞMAK İÇİN SÜREKLİ MESAJ ATIYORDU'
Dilan Tutucu'nun halası Hülya Tutucu, "Ahmet Yaman, sürekli yeğenimi rahatsız ediyordu. Dilan ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadı. Bir süredir cezaevi firarisiydi ve aranıyordu. Sosyal medya sitelerinde açtığı sahte hesaplardan ve cep telefonundan Dilan'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderiyordu. Bir mesajda Dilan'a, 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' demiş. Kızım bana gösterdi, gözlerimle gördüm" dedi.
'YAKALANMASI İÇİN CİNAYET Mİ GEREKİYOR'
Yeğeninin Ahmet Yaman'dan kurtulmak için her şeyi yaptığını ve defalarca polise gittiğini anlatan Hülya Tutucu, "Bana sürekli, 'Hala, bu beni öldürecek. Peşimi bırakmıyor, ne yapacağımı şaşırdım' diyordu. Dışarı bile çıkmıyordu korkusundan. İzini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı. Kızımızı koruyamadık" diye konuştu.
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