Geçtiğimiz Pazar günü erken saatlerde bir kişi, Bogota'nın güneybatısında bir çöp konteynırında bir bavulun içinde kadın cesedi buldu. Durumu yerel yetkililere bildiren kişinin ardından, kimlik tespit çalışmaları yapıldı ve kişinin tanınmış bir DJ olan Valentina Trespalacios'a ait olduğunu doğrulandı.

Olay yerine gelen Bogota polis memurları, 23 yaşındaki DJ'in yakınlarıyla temasa geçti ve 21 Ocak Cumartesi gününden bu yana erkek arkadaşıyla birlikte olduğunu doğruladı.

Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan ön adli tıp incelemeleri genç kadının boğulma sonucu ölmüş olabileceğini ve vücudunda ölmeden önce darp ile zorlamaya dair izler olduğunu ortaya koydu.