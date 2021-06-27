Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Genç futbolcu boğularak öldü - Haberler
ABONE OL

Kayserili genç futbolcu Adana'da boğularak öldü

Kayseri amatör küme takımlarından Akkışla Gençlikspor'un genç futbolcusu Osman Çamdal, Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Genç futbolcu boğularak öldü - Haberler
İHA

Kayserili amatör futbolcu 27 yaşındaki Osman Çamdal, Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’nde boğularak öldü.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor forması giyen Osman Çamdal, Adana’da serinlenmek için Seyhan Nehri'nde bir anda gözden kayboldu. Sudan çıkarılan Çamdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Genç futbolcunun cansız bedeni incelemelerin ardından Kayseri'ye getirildi.

Osman Çamdal'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akkışla’nın Alevkışla Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Kayseri amatör camiasında sevilen bir isim olduğu öğrenilen Osman Çamdal, Gençlerbirliği, Gültepessor, Kayserigücü ve son olarak da Akkışla Gençlikspor formaları giydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar olur?
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
KORKUNÇ KAZA! Son dakika: 3 kadının feci sonu! - Haberler
GÜNDEMKorkunç kaza: 3 kadının feci sonu!
YAĞMUR VAR! Meteoroloji'den son dakika 3 bölge için sağanak yağış uyarısı - Hava durumu
GÜNDEM3 bölge için sağanak yağış uyarısı
İl il risk haritası 27 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Son dakika... Sarıyer'de önceden boşaltılan 11 katlı bina çöktü
GÜNDEMSarıyer'de 11 katlı bina çöktü
Google'dan Krzysztof Kieślowski'nin 80. doğum gününe özel doodle! Krzysztof Kieślowski kimdir?
GÜNDEMKrzysztof Kieślowski doodle oldu
SON DAKİKA HABERİ... 'Dur'madı, polise ateş açtı!
GÜNDEM'Dur'madı, polise ateş açtı!
SON DAKİKA HABERİ... Bir maganda dehşeti daha! Basketbol oynayan çocuk başından vuruldu
GÜNDEMBir maganda dehşeti daha!
Pazar günü marketler saat kaça kadar açık? Pazar günü marketler açık mı?
GÜNDEMPazar günü marketler açık mı?
Krzysztof Kieślowski'nin 80. Doğum Günü! Krzysztof Kieślowski kimdir?
GÜNDEMKrzysztof Kieślowski'nin 80. Doğum Günü!