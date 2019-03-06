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Adana'da genç kadın, aşkına karşılık vermediği bir genç tarafından, şırıngayla hayvanları bayıltmaya yarayan ilaç enjekte edilip bıçaklandıktan sonra otomobilden atlayarak kurtulduğunu ileri sürdü.
İHA'nın haberine göre, akılalmaz olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Hayal Park yakınında baygın halde bir kadın görülünce vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık görevlileri olayı polise bildirdi.
"HAYVAN BARINAĞINDAN BİR ŞEY ALDI"
Platonik aşık dehşeti iddiaları, isminin H.K. (28) olduğu öğrenilen genç kadının alınan ilk ifadesinde ortaya çıktı. Genç kadın, kendisine aşık olan H.G.'nin (29) arayıp konuşmak istediğini söylediğini anlattı. Genç kadın, "Bende onunla konuşmak için arabasına bindim. Bir ara H.G., hayvan barınağına gitti oradan bir şeyler aldı" dedi.
"ŞIRINGAYI ÇIKARTIP ENJEKTE ETTİ"
İfadesinde daha sonra tekrar otomobile geldiğini anlatan genç kadının şunları söylediği öğrenildi: "Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende olmayacağımı söyleyince şırıngayı çıkartıp bana batırıp enjekte etti sonrada beni bıçakladı. Ben de korkup panikle kendimi otomobilden attım. Daha sonra gözümü hastanede açtım. Bana şırınga ile hayvanları bayıltmaya yarayan ilaçtan enjekte ettiğini düşünüyorum."
ZANLI, GENÇ KADINI SUÇLADI
Bu orada polis genç kadının şikayetçi olduğu H.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlının, genç kadın ile sevgili olduğunu ancak otomobilde tartışma çıktığını belirterek, "Ben kimseye şırıngayla ilaç vurmadım. İlacı H.K. önce bana vurdu sonra kendine vurdu" dediği öne sürüldü. Polis zanlının aracında yaptığı aramada şırıngayı da buldu. Zanlı alınan ifadesinin ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
6 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ
Genç kadın ise 6 gün hastanede yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu arada, genç kadının kanından ve şırıngadan alınan örnekler adli tıpa ve kriminale gönderilerek genç kadına enjekte edilen maddenin ne olduğu belirlenecek.
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