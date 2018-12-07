'Genç Kariyer Zirvesi' Küçükçekmece'de düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Genç Kariyer Zirvesi Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak programa katılan Ciner Yayın Holding (Habertürk TV, Show Tv, Bloomberg TV) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman; kariyer planlamamasına ilişkin örnekler vererek, hayatta karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı nasıl mücadele edileceğini, okul döneminde kurulan arkadaşlıkların ileriye dönük olumlu yönde faydalar sağlayacağını ve gençlerin sportif faaliyetlere de önem vermelerini kaydetti.

Programa Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ercüment Demirkol ve Genç Kariyer Zirvesi Proje Koordinatörü Sinan Ergün katılmıştır.

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