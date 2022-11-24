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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da genç kızın tacize uğradığını gördü! Tacizciyi darp etti! - Güncel haberler
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Genç kızın tacize uğradığını gördü! Tacizciyi darp etti!

İstanbul'da, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını görünce silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayan Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı. Y.E., daha sonra tacizciyi darp ettiği anları ise kameraya aldı

İstanbul'da genç kızın tacize uğradığını gördü! Tacizciyi darp etti! - Güncel haberler
Genç kızı tacizden kurtardı! Tacizciyi dövdü!
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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de olay, 22 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü.

TACİZCİYİ DÖVÜP KAMERAYA KAYDETTİ

Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı. Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

"GENÇ KIZI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

ALAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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