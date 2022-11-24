Genç kızı tacizden kurtardı! Tacizciyi dövdü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de olay, 22 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü.

TACİZCİYİ DÖVÜP KAMERAYA KAYDETTİ Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı. Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

"GENÇ KIZI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU" Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim.