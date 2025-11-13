Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.677,99 %0,35
        DOLAR 42,2538 %0,31
        EURO 49,2052 %0,66
        GRAM ALTIN 5.754,55 %1,00
        FAİZ 40,20 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 73,33 %1,33
        BITCOIN 103.169,00 %1,25
        GBP/TRY 55,6907 %0,57
        EUR/USD 1,1619 %0,22
        BRENT 63,09 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 9.408,69 %1,00
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim GençBizzTech 2026 başlıyor - Teknoloji Haberleri

        GençBizzTech 2026 başlıyor

        Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, 2026 yılında yeniden başlıyor. Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bilim, teknoloji, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik temelli girişimcilik projeleriyle geleceğin iş dünyasına hazırlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GençBizzTech 2026 başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hayata geçirilen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde okuyan gençleri inovasyon dolu bir serüvene davet ediyor.

        Gençlerin bilim, teknoloji, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratmalarını amaçlayan kapsamlı girişimcilik programı GençBizzTech ile öğrenciler teknik bilgi kazanımının yanı sıra, yaratıcılık, takım ruhu, liderlik ve problem çözme becerilerini de geliştirebilecek. Program ile öğrenciler, öğrendikleriyle yenilikçi projeler geliştirerek deneyim edinme fırsatı yakalayacak.

        GEN-E 2026'YA HAK KAZANACAK

        Programın sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak 10 ekip, iş dünyasından mentorlar ile bire bir çalışma fırsatı elde edecek. Mayıs ayında gerçekleşecek büyük finalde finalist ekipler projelerini jüriye sunarken, birinci olan ekip Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali GEN-E 2026’ya katılma hakkı elde edecek. Ayrıca genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon odaklı özel ödüller için yarışma ve GEN-E 2026 sanal fuarında stant açarak uluslararası tanıtım yapma şansına sahip olacak.

        Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “GençBizzTech, yalnızca bir girişimcilik programı değil; gençlerin hayal gücünü bilimle buluşturup fikirlerini gerçeğe dönüştürdükleri bir platform. Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki fen liseli öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine, teknoloji odaklı çözümler geliştirerek toplumsal etki yaratmalarına destek olmak. Her yıl artan katılım ve başarı hikâyeleri, gençlerin geleceği dönüştürme isteğinin en büyük göstergesi.”

        Programın başvuruları 21 Aralık 2025’e kadar sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor