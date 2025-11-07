Gençlerbirliği: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Gençlerbirliği ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thalisson Kelven ve 51'de M'Baye Niang (p) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 46. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.
Bu sonucun ardından G.Birliği 2 maç sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir ise 13 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.