Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 67 Bady), Jailton, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 80 Nadir Çiftçi), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Selçuk Şahin)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner Şahin, Adem Alkaşi (Dk. 71 Onur Alsu), Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Eren Çinkılınç), Kadir Taşoğlu (Dk. 59 Bagayoko), Serkan Kurtuluş, Tatos, Bjarnason, Ahmet Aras
GOLLER: Dk. 56 Mert Nobre, Dk. 67 Alper Uludağ, Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 87 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ