Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçta Gençlerbirliği, Karabükspor’u 6-0 mağlup etti. 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Gençler, bu skorla puanını 34'e yükseltti. Mali anlamda kötü günler geçiren ve ligde son sırada bulunan Karabükspor ise -2 puanda kaldı.
Gençlerbirliği:6 - Karabükspor: 0
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Emrullah Şalk dk.51), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Stephane Sessegnon (Berat Ayberk Özdemir dk.77), Luccas Claro Dos Santos, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Bekir Yılmaz dk.62), Jailton Lourenço Da Silva
Yedekler: Emrullah Şalk, Berat Ayberk Özdemir, Mert Nobre, Kari Arnason, Mahmut Boz, Cosmin Gabriel Matei, Bekir Yılmaz
Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri
Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Ali Kemal Yılmaz dk. 74), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Emre Eser dk. 65), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Melih Berat Aslan dk.59)
Yedekler: Ferhat Yılmaz, Doğukan Sabih Toksöz, Ali Kemal Yılmaz, Emre Eser, Foykan Topuz, Fatih Kızılay, Melih Berat Aslan
Teknik Sorumlu: Taner Öca
Goller: Nadir Çiftçi (dk.13), Deniz Yılmaz (dk.25, dk.76), Stephane Sessognon (dk.54), Bekir Yılmaz (dk.71), Ahmet Oğuz (dk.81)
MAÇTAN POZİSYONLAR
Maçın 13. dakikasında Deniz Yılmaz’ın sol çaprazdan kestiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafa vuran Nadir Çiftçi, takımını 1-0 öne geçirdi.
18. dakikada Yasin Pehlivan’ın sağ çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topta Yıldırım Mert Çetin’in vuruşu Karabükspor kalecisinde kaldı.
25. dakikada Deniz Yılmaz’ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruş ile Gençlerbirliği 2-0 öne geçti.
47. dakikada Jailton’un sağ çaprazdan vurduğu sert şut direkten döndü.
54. dakikada Nadir Çiftçi’nin pasında Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği’ni 3-0’a taşıdı.
71. dakikada Karabükspor’un çıkarken kaptırdığı top sonucu Deniz Yılmaz’ın pasında topla buluşan Bekir Yılmaz, maçı 4-0’a getiren golü attı.
76. dakikada Jailton’un vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Deniz Yılmaz, durumu 5-0 yaptı.
81. dakikada Ahmet Oğuz, kullandığı penaltı vuruşu ile takımının 6’ıncı golünü attı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak CansızGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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