Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen alkışlanacak hareket! Futbolculara prim jesti Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray'a dün 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Başkan Mehmet Kaya, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir karar aldı. Takımın mücadelesinden dolayı kendi cebinden futbolculara 100 bin TL prim verdiği öğrenildi.

