Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen alkışlanacak hareket! Futbolculara prim jesti - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen alkışlanacak hareket! Futbolculara prim jesti

        Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray'a dün 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Başkan Mehmet Kaya, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir karar aldı. Takımın mücadelesinden dolayı kendi cebinden futbolculara 100 bin TL prim verdiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 19:36 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği'nde alkışlanacak hareket!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, dün RAMS Park’ta kozlarını paylaştı. Başkent ekibi, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

        Kırmızı-siyahlılarda mevcut başkan Mehmet Kaya, takımın ortaya koyduğu oyun ve mücadele nedeniyle futbolculara kendi cebinden galibiyet primi vereceğini söyledi.

        "SİZ BÖYLE OYNAYIN HER ZAMAN ARKANIZDAYIM"

        Maçın ardından soyunma odasında futbolcularla konuşan Başkan Kaya, “Siz böyle oynayın, ben her zaman sizin arkanızda olacağım. Bu maçtaki mücadelenizden dolayı galibiyet primini hak ettiniz.” dedi.

        Kasada para olmayan bir kulübü ayakta tutmaya çalışan Başkan Kaya'nın hamlesi camiada moral motivasyon açısından olumlu karşılandı.

        BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA PRİM VERİLMİŞTİ

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve Başkan Mehmet Kaya galibiyetin ardından prim jesti yapmıştı. Maç öncesinde galibiyet için 500 bin TL prim belirleyen Kaya, soyunma odasına girerek bu miktarı 1 milyon TL'ye çıkardığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı