        Gençlerbirliği'nden Etebo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nden Etebo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!

        Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği'nde maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Peter Etebo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 22:43 Güncelleme: 10.08.2025 - 23:05
        Gençlerbirliği'nden Etebo açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Peter Etebo'nun sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

        Kulübün açıklamasına göre, sağ üst arka kas grubunda yaşadığı ağrı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun sağlık durumu ile ilgili olarak kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez değerlendirmede bulundu.

        Dönmez, sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Etebo'nun fizik muayene bulguları sonrası yapılan MR incelemesinde sağ hamstring (biseps femoris) kasına ait kas içi (intramuskuler) tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

