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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Kayode'yi transfer etti - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Kayode'yi transfer etti

        Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode'yi transfer etti. Tecrübeli golcü ile iki yıllık sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:45
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        Gençlerbirliği, Kayode'yi transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.

        Gençlerbirliği'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.

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