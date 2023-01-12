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Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'ye transferleri için anlaşmaya varılan Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki futbolcuları Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya, kariyerlerinde atacakları yeni adımının heyecanını yaşıyorlar

Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda
AA

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırmaya hazırlandığı yeni isimler Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olacaklarını duydukları ilk andan beri yaşadıklarını anlatan genç isimler, duygularını AA mikrofonuyla birbirlerine soru sorarak anlattılar.

İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, idol olarak yurt dışında Brezilyalı sol bek Marcelo ile İtalyan efsanesi Paolo Maldini'yi örnek alıyor.

Can Bartu Çığır, Gençlerbirliği altyapısında aldıkları eğitimin önemine dikkati çekerek, "Burada önce iyi bir insan sonra iyi bir futbolcu olmaya yöneliyoruz. Önceliğimiz iyi bir insan, iyi bir karakter ve iyi bir sporcu olmak. Gençlerbirliği'nde yetişmekten çok gururluyuz. Fenerbahçe'ye gideceğimiz için de çok heyecanlıyız. Orada Gençlerbirliği armasını da temsil edeceğiz. Burada nasıl bir insansak Fenerbahçe formasıyla da aynı karakteri göstereceğiz." dedi.

YİĞİT EVGİN: FENERBAHÇE'YE GİTMEK GURUR VERİCİ

Gençlerbirliği'nin Beştepe'deki tesislerine 2014 yılında henüz 6 yaşındayken futbol okuluyla giren Yiğit Evin ise şunları söyledi:

"O zaman daha transferi süreci falan olmayan, futbol okulunda arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşında bir çocuktum. Şu an ismimiz Fenerbahçe'yle anılıyor. Bu bizim için büyük bir onur. Hocalarımız, arkadaşlarımız, ailemiz çok mutlu. Burada, Gençlerbirliği terbiyesi, ahlakıyla yetiştiriliyoruz. Saha içini her zaman düzeltilebilir ama saha içi düzeltilemez. O yüzden saha dışında nasıl bir birey olmamız gerektiğinin eğitimi de veriliyor. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok mutluyum, benim için sürpriz oldu. Ailem de çok sevindi. Hepsi Gençlerbirliği taraftarı. Benim adıma da mutlu oldular. Fenerbahçe'ye gitmek gurur verici. Önceliğimiz Gençlerbirliği'ni, ailemizi ve Fenerbahçe armasını da en iyi şekilde temsil etmek. Fenerbahçe'de A takıma kadar çıkıp Gençlerbirliği altyapısındaki çocuklara da örnek olmak istiyoruz."

Genç futbolcu, Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yi örnek aldığını ve bu isimlerle Fenerbahçe'de bir araya gelecek olmanın da heyecanını yaşadığını da dile getirdi.

UTKU KARAKAYA: GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ TEMSİL EDECEĞİZ

Futbola Karabük'te başlayan ve 2019'da 11 yaşındayken yeteneği keşfedilip Gençlerbirliği'nin altyapısına transfer olan Utku Karakaya, kariyeri boyuncu başkent ekibinin armasını her nerede olursa olsun temsil edeceğini söyledi.

Transferde isminin Fenerbahçe ile geçmesinden dolayı gururlu olduğunu anlatan Utku, "Fenerbahçe'ye gideceğimiz için çok mutluyuz. Buradan oraya gidecek isimler gerçekten çok yetenekli. Aynı zamanda Gençlerbirliği'ni de temsil edeceğiz. Kendimizi orada da kanıtlayıp profesyonel olarak, Fenerbahçe armasını en başarılı şekilde taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Forvet arkasında oynadığını ve golcü bir isim olduğunu vurgulayan Utku, "Gençlerbirliği'nde bize sadece futbolculuk değil, iyi bir insan olmayı da öğretiyorlar. Gittiğimiz yerde de bu felsefeyle mücadele edeceğiz. Gençlerbirliği'nden yetişen ve benim pozisyonumda olan Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yi örnek alıyorum. Luka Modric ve De Bruyne de örnek aldığım diğer isimler." ifadelerini kullandı.

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