        Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 6 Aralık'a ertelendi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 6 Aralık'a ertelendi!

        Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

        Giriş: 29.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:23
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

        Kırmızı-siyahlı kulübün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

        Kulübün genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü Nejat Uygur Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.

