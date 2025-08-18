Habertürk
        Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği’nden hakem tepkisi

        Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, ligin ilk iki haftasında oynadıkları Samsunspor ve Antalyaspor maçlarındaki hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakmaklı, "Takımımız mücadele ederken, sonuca doğrudan etki eden hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:12
        Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi
        Gençlerbirliği, ligin ilk haftasında oynadığı Samsunspor ve ligin ikinci haftasında dün sahasında oynadığı Antalyaspor maçlarındaki hakem kararlarına yönelik açıklama yaparak tepki gösterdi.

        Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, yaptığı yazılı açıklamayla hakem kararlarına tepki göstererek Gençlerbirliği’nin bundan sonra oynayacağı maçlara tecrübeli hakemlerin atanması konusunda talebini dile getirdi.

        Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı’nın açıklaması şu şekilde:

        “Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında sahamızda Antalyaspor ile karşılaştık. Süper Lig’de evimizdeki ilk maçımızda taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk, bunun için de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maç 0-0 devam ederken 63. dakikada oyuncumuz Metehan, rakip ceza sahasında aynı pozisyon içinde Antalyasporlu iki oyuncunun peş peşe müdahalesine maruz kaldı. Önce Veysel Sarı’nın ayağına müdahalesi, hemen ardından Ceesay’in bileğinin arkasına yaptığı temas açıkça görülmesine rağmen hakem Oğuzhan Aksu, Metehan aleyhine faul kararı verdi. Herhalde kendisini yanıltmaya çalıştığını düşündü. Eskiden olsa bu hatanın telafisi yoktu ama artık VAR.”

        "TELEVİZYON EKRANINDA PENALTI AMA VAR EKRANINDA DEĞİL"

        Orta hakemin bu müdahaleleri görmemiş olmasını kabul etseler dahi VAR hakeminin devreye girmemesini ve orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmemesinin anlaşılır olmadığını ifade eden Çakmaklı, “Nitekim maçın ardından hakem hocaları ve yorumcular arasında geniş bir görüş birliği oluşmuş; söz konusu pozisyonun penaltı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Demek ki bazı pozisyonlar televizyon ekranında penaltı ama VAR ekranında değil” dedi.

        GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN HASSASİYET BEKLENTİSİ

        Benzer bir durumun ligin ilk haftasında Samsunspor deplasmanında yaşandığını belirten Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, “Oyuncumuzun ceza sahasında kayarken destek eline çarpan top için penaltı kararı verilmiş, ancak yine VAR’dan herhangi bir müdahale gelmemiştir. Her iki maçta yaşanan ve sonuca doğrudan etki eden hakem hataları, takımımızın puan ya da puanlarına mal olmuştur. Ligin ilk haftaları bütün kulüplerimiz açısından son haftalar kadar önemlidir. İki haftadır karşılaştığımız bu hataların, Süper Lig’de ilk kez görev alan hakemler tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak beklentimiz; bundan sonraki maçlarımıza tecrübeli hakemlerin atanması, VAR sisteminin etkin şekilde işletilmesi ve pozisyonların sağlıklı değerlendirilmesidir. Bu tür hataların kulübümüz aleyhine süreklilik kazanmaması için gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

        "MÜCADELENİN KONUŞULDUĞU BİR SEZON YAŞAMAK İSTİYORUZ"

        Gençlerbirliği olarak hakem tartışmalarının değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir sezon yaşamak istediklerinin altını çizen Çakmaklı, “Takımımız sahada ter dökerken ve mücadele ederken, sonuca doğrudan etki eden basit hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz. Büyük taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyor, aynı kararlılıkla yanımızda olmalarını bekliyoruz. Öte yandan, transfer çalışmalarımız devam etmekte olup eksiklerimizi kısa sürede gidereceğiz. Yeni katılacak oyuncularımızla birlikte yükselişe geçeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

