Gençlerden Kozalak Yaylası projesi

Zeytinburnu'nda kısıtlamaya rağmen açık olan kıraathane mühürlendi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Çevrenin Genç Sözcüleri” programına katılan Çakabey Okulları öğrencileri sürdürülebilir kırsal kalkınmanın önemini ve değerini göz önünde bulundurarak Bergama Kozak Yaylası'nda son yıllarda görülen fıstık çamı verim düşüklüğü nedenlerini araştırdılar ve üreticilerin karşılaştıkları sorunlar üzerine bilimsel, akademik, teknik ve diğer alanlarda bilgi toplayarak, sorunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaya yönelik çözümler ürettiler.

Bergama Orman Müdürü ve Kozak Orman Şefi ile yapılan görüşmelerde fıstık çamında görülen verim düşüklüğünün nedenlerini araştırdılar, köylülerle görüştüler.

Öğrenciler çalışmaları sonunda “Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması kentleri daha yaşanabilir yaptığından, tasarladığımız kışlak tuzaklar ve termal sensörlerin kullanımının, yapay döllenme, polen gen bankası kurulumu gibi çözüm önerilerimizin verimi artırarak ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dediler.

Okulun Proje Koordinatörü Viki Kalderon konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz ekonomisi bakımından son derece önemli, aynı zamanda orman kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinde stratejik bir öneme sahip, ekonomik değeri yüksek fıstık çamı üretiminde dünyada İspanya’dan sonra 88 bin 443 hektar alan ile Türkiye ikinci sıradadır. Kozak Yaylası İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde bulunan güzel ve önemli rekreasyon alanlarından biridir. Çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i burada yapılmakta, yaklaşık 10 bin kişi geçimini bu üründen sağlamaktadır. Son yıllarda yerel halk ve bazı bilimsel kaynaklar tarafından fıstık çamı ormanlarında verim düşüklüğü yaşandığı belirtilmektedir. Projemiz bu verim düşüklüğü konusuna çözüm üretmeyi amaçlamaktadır”