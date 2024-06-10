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        Haberler Spor Diğer Gençlik ve Spor Bakanı Bak, WADA Başkanı Banka ile görüştü - Diğer Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, WADA Başkanı Banka ile görüştü

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile Polonya'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:38
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        Bakan Bak, WADA ile görüştü
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başkent Varşova'da gerçekleştirilen görüşmede Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da yer aldı.

        Bakan Bak, Türkiye'nin dopingle mücadele konusuna 'Sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda çok önem verdiğini ifade ederek, Banka'ya, Ulusal Dopingle Mücadele Kanunu hakkında bilgi verdi.

        Görüşmede, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Türkiye'de spor alanında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

        WADA Başkanı Witold Banka da Bakan Bak'a dopingle mücadelede Türkiye'de yürütülen faaliyetler dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletirken, dopingle mücadelede tüm ülkelerin sürekli iş birliği halinde olması gerektiğini vurguladı.

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