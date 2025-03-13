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        Haberler Spor Basketbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı - Basketbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye birinciliği maçları nedeniyle düzenlenen gösteri müsabakasında oynadı. Bakan Bak, Türkiye'de tesis devrimi yaşandığını belirterek, gençleri salonlara maçları izlemeye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:32
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        Bakan Bak, gösteri maçında parkeye çıktı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye birinciliği maçlarını izledi.

        Basketbolseverlerin tribünleri doldurduğu Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen final maçlarını İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'la birlikte takip eden Bakan Bak, 10 dakikalık gösteri maçında parkeye çıktı.

        Eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten ve Nilay Kartaltepe ile finalist takımların oyuncularının yer aldığı karma takımlarla oynanan maçta Bakan Bak, attığı basketlerle dikkati çekti.

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        "GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

        Gösteri maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, "Basketbol Gelişim Merkezi gibi Avrupa'nın ve dünyanın en yeni ve modern tesislerinden birinde liseli gençlerimizle beraber olmak bizi mutlu ediyor. Türk sporunda tesis devrimi yaşanmaktadır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve sporu desteklemesi, basketbolu sevmesi böylesine bir eseri kazandırılmasına sebep oldu. Bugün keyif aldık. Çocuklarımızın eğlencesi çok güzel. Liselerden çocuklarımız geldi. Burası özel bir yapı. Altyapılarının maç yapabileceği, milli takımımızın kamp yapabileceği güzel bir tesis. Gençlerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

        "BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN SPORUN İÇERİSİNDE OLMASINI İSTİYORUZ"

        Gençlerin sporun içinde olmasını istediklerini kaydeden Bakan Bak, şunları aktardı:

        "Bütün çocuklarımızın sporun içerisinde olmasını istiyoruz. Ailelerden, çocukları salonlara getirmesini istiyoruz. Ben de gençlik yıllarımda basketbolu takip ettim, oynadım. Yöneticilik yaptım. Bugün de arkadaşlarla gösteri maçı yaptık. Zaman zaman beraber de antrenman yapıyoruz. Bu yıl liseler finalini özellikle burada yapmak istedik. Türk sporu için önemli bir süreç. Basketbola, diğer branşlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ramazan ama içimizde spor ateşi, heyecanı var. Herkesi spor yapmaya, maçları izlemeye davet ediyoruz. Milli takımımızı takip etmelerini istiyoruz. Fenerbahçe'yi, Anadolu Efes'i, EuroLeague'de takip etmesini istiyoruz. Basketbolu sevmelerini istiyoruz. Bu ortamı sağlayan Okul Sporları Daire Başkanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. Salonlar, spor için çocuklarımız için. Böylesine de güzel bir tesise sahip olduğumuz için gururluyuz."

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği finallerin kadınlar kategorisini Mersin Bilimkent Anadolu Lisesi'ni 70-55 mağlup eden Tema Anadolu Lisesi kazandı.

        Erkeklerde ise Bursa Özlüce Doğa Koleji, Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni 65-58 yenerek şampiyonluğun sahibi oldu.

        Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakaların sonunda şampiyon takımların kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

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