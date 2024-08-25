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        Haberler Spor Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Daum için taziye mesajı - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Daum için taziye mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Alman teknik direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:29
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        Bakan Bak'tan Daum için taziye mesajı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Alman teknik direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adamın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Futbolumuza önemli katkılarda bulunan, her müsabaka öncesi İstiklal Marşı'mızı söyleyerek bizlerden biri olduğunu gösteren Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Daum ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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