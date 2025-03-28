Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazeleri adli tıpta kaldı

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa'nın cenazeleri, çiftin evlerinde ölü bulunmasından bir ay sonra bile hâlâ sahiplenilmedi. Bu durum, oyuncunun çocukları arasında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi. Hackman ve Arakawa'nın cenazelerinin halen New Mexico Adli Tıp Kurumu'nda tutulduğu öğrenildi.

Gene Hackman'ın kızları

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç yetişkin kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir ortak açıklama yapmıştı.

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95 yaşındaki Hackman ile 65 yaşındaki Arakawa, 26 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer, Arakawa'nın 11 Şubat civarında hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğünü açıkladı. İleri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın ise bir hafta sonra öldüğü anlaşıldı. Çiftin, 12 yaşındaki köpeğinin de açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edildi.

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Gene Hackman'ın yasal olarak bağlayıcı bir cenaze veya yakılma talimatı bırakıp bırakmadığı belirsizliğini koruyor. Çocukları onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamazlarsa devreye mahkeme girebilir.