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Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?

Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi detayları netleşti. Kısa süre içerisinde Meclis'te görüşülmesi beklenen 7. yargı paketinin detayları, genel af bekleyen mahkum aileleri ve yakınlarının gündeminde yer alıyor. İşte, Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi maddeleri...

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  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığının çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi konutlardaki haciz işlemleri, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik müstakil ceza infaz kurumu gibi farklı alanlarla ilgili düzenlemeler içeriyor. İşte, 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi detayları....
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

    Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

    Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

    Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor

    Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Bağımlılar için özel cezaevi

    Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

    Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

    Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler

    Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahiline alınacak.

    Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olduğu açıkça düzenlenecek. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek

    2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Bireysel dosya başvuruları

    Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Göçmen kaçaklığı cezaları artacak

    Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Göçmen kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Kanun'un ek 12'nci maddesi dahiline alınacak. Böylelikle, "göçmen kaçakçılığı" suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanabilecek.
  • GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?

    Adli işlemler çerçevesinde "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmesine ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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