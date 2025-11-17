Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç: “2025 hedefleri yukarı yönlü güncellendi”

Turkcell, 2025 yılının 3’üncü çeyreğinde de güçlü ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini açıkladı. Bu çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplamda 39 milyon abone bazına ulaşan şirketin Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yılın 3’üncü çeyreğinde, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara imza attık. Bu performansı, ülkemizin dijital geleceği için bir dönüm noktası olan 5G yetkilendirme ihalesindeki başarımızla taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. 16 Ekim’de gerçekleşen ihalede, bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek liderliğimizi bir kez daha tescilledik. 30 yılı aşan deneyimimiz, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan geniş baz istasyonu ağımız ve hızla artan baz istasyonu fiberleşme oranımızla, 5G’ye hazır olmakla kalmayıp; bu dönüşüme liderlik etmeye de kararlıyız.”

MOBİL ABONE SAYISI 39 MİLYONU AŞTI

Müşteri bazlarını genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Koç, “3’üncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone kazanımıyla, son 12 aydaki net faturalı abone artışımız 2 milyonu, toplam mobil abone bazımız ise 39 milyonu aştı. Gelire olan yüksek katkısı nedeniyle stratejik odağımızda yer alan faturalı abone oranımız ise yıllık bazda 4,6 puan artışla %79’a yükseldi. Diğer taraftan, abone bazımızı yapay zekâ destekli mikro-segment yaklaşımıyla yöneterek, ihtiyaç odaklı teklifler sunmaya devam ettik. Bununla birlikte, faturalı abone oranındaki artışın da etkisiyle Mobil Bileşik ARPU’da (M2M hariç) yıllık %11,9 büyüme elde ettik” ifadelerini kullandı.

VERİ MERKEZİ VE BULUT GELİRLERİNDE %51 BÜYÜME Yapılan açıklamada veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon Euro yatırım yapıldığı da vurgulanırken, yeni nesil veri merkezlerinin aktif kapasitesinin, bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW’a ulaştığı belirtildi. Toplam veri merkezi ve bulut gelirlerimiz ise önceki yılın aynı dönemine göre %51 büyüme kaydedildiği açıklandı. GOOGLE CLOUD İLE HİPER ÖLÇEKLİ BULUT BÖLGESİ Veri merkezi ve bulut bilişim alanında San Francisco’da çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Ali Taha Koç, “Google Cloud ile yaptığımız anlaşmayla Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kuracağız. İş birliğimiz Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümündeki lider rolünü bir kez daha ortaya koydu. Anlaşma kapsamında kuracağımız veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Google Cloud ile güçlerimizi birleştirerek ülkemizde yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açacağız” dedi. 4 İLDEKİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN TOPLAM KAPASİTESİ 37,5 MW’YE ULAŞTI Koç verimlilik hedeflerine de vurgu yaparak, "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde, Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat’ta faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerimizin toplam kapasitesi, üçüncü çeyrek itibarıyla 37,5 MW seviyesine ulaştı. Stratejik öneme sahip bu adımları, Türkiye’nin sürdürülebilir yarınlarına yönelik yatırımlar olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.