Genelkurmay Başkanı, Libya Başbakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin, Ankara'da düşen uçakta hayatlarını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Trablus'a gelen Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Bayraktaroğlu'nun Libya'nın büyük kaybı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade ettiği, Türkiye hükümetinin ve halkının Libya'ya taziyelerini sunduğu kaydedildi.

Bayraktaroğlu'nun yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın Libya askeri kurumlarının gelişimine verdiği desteği ve iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadığı rolü Türkiye'nin takdir ettiğini teyit ettiği aktarıldı.

Başbakan Dibeybe'nin ise Bayraktaroğlu'nun taziye ziyaretiyle yaptığı jestin, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğinin samimi bir ifadesi olarak değerlendirerek takdir ettiği belirtildi.

Dibeybe'nin ayrıca, Libya ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda, özellikle kurum inşasını destekleme, askeri ve güvenlik kapasitelerini geliştirme konularında, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ve ortak çıkarları gözeterek işbirliğinin devam edeceğini vurguladığı ifade edildi.