Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi insana takıldı 0:00 / 0:00

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NYU Langone Health araştırmacıları, bir araştırma çalışmasının parçası olarak genetiği değiştirilmiş domuz kalbini hayatını kaybetmiş bir insana naklettiklerini açıkladı.

ÇALIŞMA TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

CNN International'da yer alan habere göre, Pennsylvania'da Donanma gazisi olan 72 yaşındaki Lawrence Kelly'nin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, ailesi, Kelly'nin vücudunu genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin ölen bir insan vücudunda ne kadar iyi çalıştığını araştırmayı amaçlayan çalışma için bağışladı. Çalışma, türünün ilk örneği oldu.

Kelly'nin Haziran ayındaki naklinden sonra, araştırma ekibi, Temmuz ayı başlarında, 64 yaşındaki New York City'den Alva Capuano adlı başka bir vefat eden kişiyle prosedürü tekrarladı. Bu nakiller, Maryland Üniversitesi tarafından ocak ayında bir domuz kalbinden canlı bir insana yapılan prosedürü izledi. Nakil yapılan bu kişi, mart ayında hayatını kaybetmişti.

NYU Langone Nakil Enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, yaptığı açıklamada prosedürlerin alıcıların vücutlarının domuz kalplerini ne kadar iyi tolere ettiğinin daha derinlemesine araştırılmasına izin verdiğini söyledi.

Montgomery, örneğin deneysel cihazları ve ilaçları kullanmayarak gerçek dünya koşullarını taklit etmeye çalıştıkları için çalışmalarının benzersiz olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, çalışmadan daha fazla ayrıntı yayınlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KELLY'NİN VÜCUDU ARAŞTIRMA İÇİN BAĞIŞLANDI

Araştırmacılar, ilk olarak organın büyümesini ayarlamak ve alıcının bağışıklık sisteminin onu reddetme ihtimalini azaltmak gibi bir dizi faktörü hedefleyen genetik modifikasyonlara sahip kalbi tedarik etmek için eyalet dışına gitti.

Nakli gerçekleştiren kalp nakli cerrahi direktörü Dr. Nader Moazami, "Kalp, bir araba kazasından sonra beyin ölümü gerçekleşen bir Donanma gazisi olan Kelly'ye gitti. Kelly'nin nişanlısı Alice Michael, vücudunun araştırma için bağışlanmasına izin verdi" dedi.

DOMUZ KALBİ İNSAN VÜCUDU TARAFINDAN REDDEDİLMEDİ

Nakilden sonra araştırmacılar, alıcının vücudu makineler kullanılarak canlı tutulurken kalbin ne kadar iyi kabul edildiğini izlemek için üç gün boyunca testler yaptılar. Tıp merkezi, "Erken reddetme belirtisi gözlenmedi ve kalp, standart nakil sonrası ilaçlarla ve ek mekanik destek olmadan normal şekilde çalıştı" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, uzmanların insan alıcılarında domuz organlarının kullanılmasına engel teşkil edebileceğinden endişe duydukları domuz sitomegalovirüsü (pCMV) ile enfeksiyon belirtisi bulamadıklarını söyledi.

Moazami, ölen bir kişinin vücudunun kullanılarak organ naklinin ne kadar iyi çalıştığını test etmenin yeni bir yöntem olduğunu söyledi.

BU TEKNİK DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİYLE BAŞLADI

Bu tekniğin araştırma için ilk kullanımı, eylül ayında, Montgomery liderliğindeki NYU Langone'daki bir ekibin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan ölen bir insana böbrek nakletmesiyle gerçekleşti.

Moazami, çalışmanın ileriye doğru atılmış bir adımı temsil etmesine rağmen, böyle bir prosedürün bir araştırma ortamı dışında geniş çapta kullanıma sunulmasından önce yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

Moazami, "Bir hastayı daha uzun vadede desteklemek için buradan klinik transplantasyona gitmeden önce hala uzun bir yol var. Hala cevaplanması gereken çok soru var" dedi.