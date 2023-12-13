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        Haberler Sağlık Genetik mirasın yolculuğu: Babadan geçen 5 kalıtsal özellik

        Genetik mirasın yolculuğu: Babadan geçen 5 kalıtsal özellik

        İnsanlar, doğacak çocuklarının hangi özelliklerini anne ve babasından alacağı hakkında tahminlerde bulunmayı sever. Kalıtsal özellikler, hem anneden hem de babadan geçebilir. Bu özellikler, baskın ve resesif genlerin yanı sıra çevresel faktörler gibi başka durumlara da bağlıdır. İşte, babanızdan size miras geçen 5 kalıtsal özellik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:42
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        1

        Genetik kalıtım, sanıldığından daha karmaşıktır. İnsan özelliklerinin çoğu poligeniktir, yani her iki ebeveynden gelen birkaç genin birleşimiyle belirlenirler. Örneğin genetik kodunuzda boyunuzu etkileyebilecek 700 dizi vardır. Benzer şekilde saç tipiniz ve göz renginiz de genlerin karmaşık bir kombinasyonuna dayanır.

        Bu kalıtsal genlerin çoğu her iki ebeveynden de aktarılsa da, bazı genetik hastalıklardan saç ve göz rengine kadar bazı özellikler doğrudan babayla bağlantılıdır. İşte, sadece babanızdan alabileceğiniz genetik miraslar…

        2

        BABANIZIN UZUN OLMASI SİZİN DE UZUN OLACAĞINIZ ANLAMINA MI GELİR?

        Boston Çocuk Hastanesi ve Broad Enstitüsü'nden genetikçi Joel Hirschhorn’a göre boyun belirlenmesini sağlayan 700 genetik değişken vardır. Ayrıca, 700 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan inceleme sonucunda babanın genlerinin, boy uzunluğunu belirlemede daha büyük bir rol oynadığını gösteren kanıtlara ulaşıldı.

        3

        BİYOLOJİK CİNSİYET: HER ŞEY BABANIN GENLERİYLE İLGİLİ

        Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Robyn Horsager-Boehrer’a göre, çocuğun cinsiyeti babanın genetiğine daha fazla bağlıdır. Erkeğin X ve Y kromozomları birleşerek erkek çocuğu oluşturur ancak genetik faktörler veya spermdeki eşit olmayan X ve Y kromozomları cinsiyet oranını etkileyebilir.

        4

        Birçok araştırma, bir erkeğin kardeş sayısının kendi çocuklarının cinsiyetini etkileyebileceğini gösteriyor. Örneğin, eğer bir erkeğin daha çok erkek kardeşi varsa kendi çocuklarının erkek olma olasılığı daha yüksektir; eğer daha çok kız kardeşi varsa kız çocuğu sahibi olma olasılığı daha yüksektir. Ancak bu bağlantının kadınlar için geçerli olmadığı düşünülüyor.

        5

        MENTAL HASTALIKLAR KALITSAL OLARAK BABADAN GEÇER Mİ?

        Queensland Beyin Enstitüsü'nden doktor Jacob Gratten ve meslektaşlarının yaptığı birçok araştırma sonucunda ise yaşa bağlı mutasyonlar, yaşlı babalardan doğan çocuklarda artan akıl hastalığı riskinin yalnızca yüzde 10 ile 20'sini açıklayabilir. Yani, babaların yaşlandıkça yeni sperm üretmeye devam etmelerinden dolayı DNA'larında yeni mutasyonlara sahip olma ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu görülüyor.

        6

        ÇARPIK DİŞLER

        Amerikan Fiziksel Antropoloji dergisinde yer alan araştırmaya göre diş boyutu, çene boyutu ve diş şekli genetiktir. Ayrıca, natüropatik doktor Jennifer Stagg’a göre baba tarafından aktarılan genlerin anneden aktarılan genlerden daha aktif olması, dişlerinizi babanızdan almanıza sebep olabilir.

        7

        YAĞ DEPOLAMA

        Genel sağlığınız için bir miktar vücut yağı gereklidir ancak fazlası bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücutta iyi ve kötü olarak değerlendirilebilecek iki tip yağ hücresi bulunur. Kahverengi yağ kalorilerin yakılmasından ve vücut sıcaklığının korunmasından sorumludur, beyaz yağ ise fazla enerjiyi (kalori) yağ olarak depolar.

        8

        Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre; kahverengi yağın anneden, beyaz yağın ise babadan miras kaldığı belirlendi. Bu durum, babanın genlerinin aşırı yağ oluşumuna katkıda bulunma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, çevresel faktörler de büyük rol oynamaktadır; dolayısıyla fazla kilolu bir babaya sahip olmak çocuğunuzun kilolu olacağına dair kesinlik belirtmez.

        Kaynak: NPR(National Public Radio), Family Education, UT Southern Medical Center, Healthy Way, Brain and Behaviour Research Foundation.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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