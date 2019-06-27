2015 yılında yayına giren film çıktığı dönem de çok sevilmişti. Şimdi iste filmin konusu merakla araştırılıyor. Tecrübeli oyuncularında bulunduğu filmde ağırlıklı olarak komik sahneler yer almaktadır. Peki Geniş Aile Yapıştır filmi konusu nedir? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kimlerdir? Geniş Aile Yapıştır filmi nerede çekildi?
GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ KONUSU
Cevahir’in (Ufuk Özkan) babaannesi Hafize’nin (Tanju Tuncel) hastalanması üzerine; tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal (Fırat Tanış) olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar.
Cevahir de Ulvi (Bülent Çolak) ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulurlar.
GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Ömer Uğur’un yaptığı, Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Tanju Tuncel, Mine Teber, Bihter Dinçel, Bora Akkaş, Mustafa Uzunyılmaz, Yağmur Tanrısevsin, Derya Karadaş, Renan Bilek, Levent Niş gibi usta oyuncuların yer aldığı 2015 yapımı “Geniş Aile: Yapıştır” Perşembe akşamı Show TV’de!
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