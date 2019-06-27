2015 yılında yayına giren film çıktığı dönem de çok sevilmişti. Şimdi iste filmin konusu merakla araştırılıyor. Tecrübeli oyuncularında bulunduğu filmde ağırlıklı olarak komik sahneler yer almaktadır. Peki Geniş Aile Yapıştır filmi konusu nedir? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kimlerdir? Geniş Aile Yapıştır filmi nerede çekildi?

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ KONUSU

Cevahir’in (Ufuk Özkan) babaannesi Hafize’nin (Tanju Tuncel) hastalanması üzerine; tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal (Fırat Tanış) olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar.

Cevahir de Ulvi (Bülent Çolak) ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulurlar.