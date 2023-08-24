Genk: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU
Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk'e uzatmada yediği golle 2-1 mağlup oldu
Giriş: 24.08.2023 - 23:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:19
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşılaştı. Adana Demirspor 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Genk'in golleri 77. dakikada Toluwalase Arokodare ve uzatma bölümünde Daniel Munoz'dan geldi.
Adana Demirspor'un tek golü 47. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.