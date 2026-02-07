Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa: 2 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU (Napoli uzatmalarda kazandı) - Futbol Haberleri

        Genoa: 2 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 24. haftasında Genoa sahasında Napoli'yi ağırladı. 5 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım son dakikada attığı golle 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 22:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli uzatmalarda kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Genoa ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Genoa'nın gollerini 3. dakikada Ruslan Malinovskyi (p) ve 57'de Lorenzo Colombo kaydetti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri ise 20. ve 90+5. (p) dakikalarda Rasmus Hojlund ile 22'de Scot McTominay'dan geldi.

        Ayrıca konuk takımda Juan Jesus, 76. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Napoli 49 puana yükseldi. Genoa ise 23 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırlayacak. Genoa ise Cremonese deplasmanında sahne alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 5 Şubat 2026 (İran Nükleere Sahip Olursa Ne Olur?)

        ABD-İran savaşın eşiğinde. ABD-İran savaşı başlıyor mu? İran kolay lokma mı? İran blöf mü yapıyor? ABD İran'ı alt edebilir mi? İran savunması ne kadar güçlü? İran'ın füze gücü ne kadar? Gerilimi kim tırmandırıyor? Nükleer program bahane mi? Rusya ve Çin İran'a yardım eder mi? İran nükleer eşiği aştı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!