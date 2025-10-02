George Clooney: Eşimin yanında kendimi köyün delisi gibi hissediyorum

George Clooney, insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'yi överken ilginç ifadeler kullandı. 64 yaşındaki Hollywood yıldızı, 47 yaşındaki Lübnan asıllı İngiliz eşinin, ilişkilerinin beyni olduğunu söyledi.

New York Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Jay Kelly' filminin galasında konuşan George Clooney, eşinin zekâsını överken; "Onun yanında kendimi sürekli köyün delisi gibi hissediyorum!" diye espri yaptı. Amal Clooney'nin etkileyici hukuki referansları arasında Julian Assange ve eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed'i temsil etmesi, BM'nin silahlı insansız hava araçları soruşturmasında çalışması yer alıyor.

2025'te Oxford Üniversitesi'ne Uygulama Profesörü olarak atanan Amal Clooney, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Clooney çifti, 2014'te İtalya'nın Venedik kentinde görkemli bir törenle dünyaevine girerken 2017'de ikizleri Ella ve Alexander dünyaya geldi.

Amal Clooney, bu yılın başlarında eşi George Clooney'den övgüyle bahsederken; "Hayatımda yaptığım işi çok destekleyen bir eşim var. Bu yüzden özür dilemem veya bunu durdurmak gerektiğini hissetmiyorum" ifadesini kullanmıştı.