George Clooney'nin kendisinden bir yaş büyük ablası Adelia 'Ada' Zeidler hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden Zeidler'in önceki gün son nefesini verdiği öğrenildi.

George Clooney, kardeşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Ablam Ada, benim kahramanımdı. Cesaret ve mizahla kanserle mücadele etti. Bu kadar cesur birini hiç tanımadım. Amal ve ben onu çok özleyeceğiz" dedi.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Augusta şehrinde yaşayan Adelia 'Ada' Zeidler, bir sağlık merkezinde geçirdiği son anlarında etrafında sevdiği insanlarla birlikteydi.

Büyükannesinin adını taşıyan Adelia 'Ada' Zeidler , 2 Mayıs 1960'ta Los Angeles'ta gazeteci ve televizyon sunucusu Nick Clooney ve yazar Nina Bruce Warren'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Adelia 'Ada' Zeidler'in ölüm ilanında; "Yetenekli bir sanatçı olan Ada, yıllarca Augusta Bağımsız Okulu'nda ilkokul resim öğretmeni olarak yeteneklerini paylaştı. Lisede akademik başarıları onu Ulusal Başarı Bursu'na layık gördü. Okuma sevgisi onu yerel bir kitap kulübündeki diğer okuyucularla bir araya getirdi" denildi.

Kuzey Kentucky'de üniversiteye giden ve muhasebe eğitimi alan Adelia 'Ada' Zeidler, 14 Mart 1987'de Augusta'da emekli bir ordu kaptanı olan Norman Zeidler ile evlendi.