George Clooney pişmanlık duyduğunu itiraf etti: Bir daha asla...

George Clooney pişmanlık duyduğunu itiraf etti: Bir daha asla...

Son dönemlerde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündeme gelen George Clooney, kariyer hayatı boyunca pek çok başarılı filmde rol aldı. Ancak ünlü aktör, kariyeri boyunca canlandırdığı bir karakterden pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

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"O ROLE DÖNMEYE İTECEK YETERİNCE İLAÇ YOK"

Gelen soruyu Clooney şöyle cevapladı "Dünyada beni bu role dönmeye itecek yeterince ilaç yok" dedi. Batman rolünden pişmanlık duyduğunu ifade eden ünlü aktör bir daha dönmeyeceğini açıkladı.