BİR DAHA ROL ALMAK İSTEMİYOR

Son dönemlerde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündeme gelen George Clooney, kariyer hayatı boyunca pek çok başarılı filmde rol aldı. Ancak ünlü aktör, kariyeri boyunca canlandırdığı bir karakterden pişmanlık duyduğunu dile getirdi.