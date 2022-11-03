İspanya Milli Takımı'nın da futbolcusu olan Gerard Pique, Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona-Almeria maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Bu sezon sadece 35 maçta forma giyen tecrübeli stoper, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, sekiz LaLiga şampiyonluğu, birer de Avrupa işe Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.