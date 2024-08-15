Arkadaşlarınızın gerçek mi yoksa sahte arkadaş olduğunu nasıl anlarsınız?
Hepimizin hayatının belirli dönemlerinde ya da çocukluğundan beri görüştüğü arkadaşları, dostları vardır. Hayatın içinden, mahalleden, okuldan, askerlikten, iş hayatından ve benzer sosyal ortamlardan tanıştığımız arkadaşlarımız vardır. Hayatımızda yer alan bu insanlar gerçekten bizim arkadaşımız mı? Yoksa sahte dostlar mı? İşte detaylar...
Arkadaşınızın sonuna kadar yanınızda olmasını istersiniz. Ama ya etrafınız sahte arkadaşlarla çevriliyse? Eğer buradaysanız, bunun nedeni ekibinizden birinin olması gerektiği gibi gerçek bir arkadaş olmadığını hissetmenizdir. Bu, onları hayatınızdan çıkarmanız anlamına mı geliyor? Hayır. Onlarla görüşmeye devam edebilirsiniz. Sadece onlarla nerede durduğunuzu bilin. Ve sahte bir arkadaşı nasıl fark edeceğinizi öğrenin.
ONLARA KARŞI SINIRLARINIZI BİLİN
Her zaman bu kadar karmaşık olmak zorunda mı? Gerçek ve sahte arkadaşlar arasındaki farkı görmek ve öğrenmek için zaman ayırırsanız değil. Arkadaş bulmak işin kolay kısmıdır. Asıl zorluk? Gerçek arkadaşlar bulmak. Herkes iyi vakit geçirmek ve eğlenceli insanlarla çevrili olmak ister, ancak eğlence bittiğinde ve desteğe ihtiyaç duyduğunuzda ne olur? İşte o zaman gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu anlarsınız.
Arkadaşlarımızı güvenebileceğimiz insanlar olarak düşünürüz. Başımıza bir şey geldiğinde yardıma ihtiyaç duyduğumuzda onları yanımızda görmek isteriz. Bu beklentilerimiz karşılanmadığı zaman, arkadaşlarımızın hep böyleler miydi, ben mi fark etmedim gibi düşüncelere kapılabiliriz. Arkadaşlarınızın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak sandığınızdan daha kolaydır.
SİZİ SİZ OLDUĞUNUZ İÇİN KABUL ETMİYOR MU?
Sen busun, sen sensin. Ama seni olduğun gibi kabul etmiyorlar. Sana sanki sende bir sorun varmış, bazı yönlerini değiştirmen gerekiyormuş gibi davranırlar. Gerçek bir arkadaş kusurlarını bilir ve yine de seni sever ve kabul eder. Arkadaşlarının seni yargılamaması gerekir. Seni olduğun gibi kabul etmeli ve desteklemelidirler.
KISKANÇLIK
Herkesin içinde biraz kıskançlık vardır. Ancak arkadaşınız bir şeyi başardığında, onun adına mutlu olmalı ve kıskançlık hissetmemelisiniz. Sizinle birlikte kutlama yapmak yerine, küçük, iğneleyici yorumlar yaptıklarını veya başarılarınız için sizinle alay ettiklerini fark edebilirsiniz. Bu, gerçek bir arkadaşın yapacağı bir şey değildir; bu, kıskanç birinin yapacağı bir davranıştır.
SORUN VE HATALARI SİZİN ÜSTÜNÜZE YIKAR
Sahte bir arkadaş, sorunlarını sizin üzerinize yıkmakta hiçbir sakınca görmeyecektir. Sizin tavsiyelerinizi dinler gibi yaparlar, bütün çabayı sizin göstermenizi beklerler; kendileri ise asla sizi dinlemez ve değişmezler.
SADECE BİR ŞEYE İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA ARARLAR
Bu, sahte bir arkadaşın klasik işaretlerinden biridir. Elbette, sizinle takılıyorlar, barlara ve kulüplere gidiyorlar, gülüyorlar ama bunun dışında sizi sadece bir şeye ihtiyaçları olduğunda arıyorlar. Bu, onları bir süredir görmediğinizde ve birdenbire ortaya çıkıp size ne olduğunu sorduktan sonra büyük bir iyilik istediklerinde daha belirgindir.
İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA ORADA OLMAZLAR
Bir şeye ihtiyacınız olduğunda, yardım istediğinizde asla yanınızda olmazlar. Sizi geçiştirmek için yardım edeceğini veya geleceğini söyleyebilirler fakat asla yanınızda olmazlar. Sizi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaya çalışırlar.
ELEŞTİRİYİ ASLA KABUL ETMEZLER
Bir arkadaşınız sinir bozucu olduğunda ve bunu ona söylediğinizde kızabilir. Zamanla, bunu neden söylediğinizi anlar ve oturup sizinle bu konu hakkında konuşurlar. Bunun nedeni, incindiğiniz için üzgün olmaları ve arkadaşlığınıza değer vermeleridir. Ancak, sahte bir arkadaş gerçeğin söylenmesini kaldıramaz; bunu duyduğunda savunmaya geçer ve öfkelenir.
SİZİ DESTEKLEMEZLER
Yapmak istediğiniz hedefleriniz olduğunda size asla destek olmazlar. Aksine, size engel olmaya çalışırlar. Sanki hayatta başarılı olmanızı istemiyorlarmış gibi.
SÜREKLİ ONUNLA İLGİLENMENİZİ İSTERLER
Çalışıyor ya da başkalarıyla takılıyor olabilirsiniz, ancak sizi aradıklarında her şeyi bırakıp koşarak yanlarına gelmenizi beklerler. Sizin hayatınıza ya da zamanınıza saygı duymazlar, sadece kendi etraflarında dönmenizi isterler.
SÜREKLİ DEDİKODU YAPARLAR
Etrafınızdayken, ister sizinle ister başka biriyle ilgili olsun, sürekli bir şeyler öğrenmek isterler. Bunu sizin önünüzde yapıyorlarsa, arkanızdan neler yaptıklarını bir düşünün. Dedikodu biraz normaldir, ancak çok fazla olduğunda kötüdür.
KENDİN GİBİ HİSSEDEMEZSİN
Rahat olamıyorsun. Sanki onların yanındayken belli bir kişi olman gerekiyor. Eğer durum böyleyse, onlar senin gerçek arkadaşın değildir. Eğer kendin gibi davranırsan, yorum yaparlar ya da kızarlar ve sen onların fikirlerine uyana kadar seninle iletişimi keserler.
ONLAR HER ZAMAN DAHA ÖNEMLİDİR
Terfi almış veya burs kazanmış olabilirsiniz, ancak o sırada arkadaşınızın canı sıkkınsa, morali bozuksa önemli olan o durumdur. Ne olursa olsun kendilerini her zaman ön planda tutarlar. Bu durum, sizi umursamadıklarının kanıtıdır.
VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMAZLAR
Sizin için şunu şunu yapacaklarını söylerler ama günün sonunda asla sözlerini tutmazlar. Muhtemelen neden kaçmak zorunda kaldıklarına dair yüzlerce mazeretleri vardır ama asıl mesele kaçtıklarıdır. Tekrar tekrar kaçarlar.
SAMİMİYETSİZLİKLERİNİ HİSSEDERSİN
Onların sahte bir arkadaş olduğunu bilirsiniz. İçten içe kim olduklarını ve amaçlarının ne olduğunu da anlarsınız. Ama içten içe onlara ihtiyaç duyduğunuzu ve sürekli onaylarını almak istediğiniz için onlardan bir türlü kopamazsınız.
KAYNAK: MYSTİCAL RAVEN