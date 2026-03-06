Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gerçek hikaye tutkunları buraya! Sinema tarihinde gerçek olaylardan uyarlanan 10 film

        Gerçek hikaye tutkunları buraya! Sinema tarihinde gerçek olaylardan uyarlanan 10 film

        Sinema tarihi efsane filmlerden geçilmiyor ancak bazı filmler hikayelerini gerçek olaylardan kurmaları nedeniyle hafızalarda daha büyük bir anlam taşıyor. İşte gerçek olaylardan esinlenilerek sinema perdesine yansıtılan 10 efsane film!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerçek hikaye tutkunları buraya!

        Sinema... Beyaz perde üzerinde yükselip dile gelen büyüleyici hikayeler ve başka dünyalara uçup giden duygularımızla başından sonuna kadar büyüleyici bir deneyim. İzlediğimiz filmler bazen büyük bir aşkın, bazen çetin bir savaşın, bazen büyük bir dostluğun hikayesini anlatır. Bu filmler kimi zaman yaratıcı bir hayal gücünün ürünü olsa da kimi zaman da bizzat gerçek hayatın kendisinden beslenir. Hikayesi gerçek olaylardan esinlenen pek çok film sinema efsaneleri arasında girdi. İşte sinema tarihinde gerçek olaylardan uyarlanan 10 film...

        Schindler’s List (Schindler’in Listesi) – 1993

        Yönetmen: Steven Spielberg

        Başroller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

        Konusu: Gerçek hikayelerden beslenen filmler arasında en popülerlerinden biri olan Schindler’in Listesi, II. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi işçiyi fabrikalarında çalıştırarak Alman sanayici Oskar Schindler’in hikayesini anlatır. Gerçek tanıklıklara dayanarak hazırlanan film, Holokost felaketinin gerçek ve soğuk yüzünü gün yüzüne çıkarır.

        REKLAM

        The Pianist (Piyanist) – 2002

        Yönetmen: Roman Polanski

        Başroller: Adrien Brody, Thomas Kretschmann

        Konusu: Bir İkinci Dünya Savaşı temalı klasik daha! II. Dünya Savaşı yıllarında savaştan darmadağın olmuş Varşova'da geçen film piyanist Władysław Szpilman’ın anılarından beslenir. Varşova savaşın içinde yıkılırken bir cekete sarılan karakterimizin bir cümlesi filmi efsane yapmaya eder: Sadece üşüyorum.

        Green Book (Yeşil Rehber) – 2018

        Yönetmen: Peter Farrelly

        Başroller: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

        Konusu: İşte sinemada size bir dostluk hikayesi... Bu filmle birlikte sinema seyircisini 1960’ların ABD’sine bir yolculuk bekliyor. Siyahi piyanist Don Shirley’nin güney turnesi sırasında şoförü Tony Vallelonga ile kurduğu dostluğu anlatan filmde ırkçılığın dönemin ABD'sinde nasıl yaşandığı da iyi bir örnekle gün yüzüne çıkar.

        REKLAM

        Oppenheimer – 2023

        Yönetmen: Christopher Nolan

        Başroller: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

        Konusu: Christopher Nolan'ın birkaç yıl önce seyirciyle buluşan filmi vizyonda olduğu süre boyunca çok ilgi gördü. Tarihte, Manhattan Projesi’nin bilimsel beyni olarak iz bırakmış olan J. Robert Oppenheimer’ın yükselişini anlatan filmde, atom bombasının vicdani sorgusu masaya yatırılır.

        Dunkirk – 2017

        Yönetmen: Christopher Nolan

        Başroller: Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh

        Konusu: Yine Christopher Nolan'a ve 1940’lı yıllara gidiyoruz. İngiliz ordusunun Dunkerque kıyılarında sıkışmasını ve 400 kişilik odunun o kıyılardan kara‑hava‑deniz yoluyla tahliyesini anlatan filmde tarihsel hikâyedeki “mucize” diye anılan boyutu daha minimalist bir bakış açısıyla seyirciye sunulur.

        Raging Bull (Kızgın Boğa) – 1980

        Yönetmen: Martin Scorsese

        Başroller: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty

        Konusu: Bu sefer tarihi bir olaydan çok tarihi bir kişilikle karşı karşıyayız... Boksör Jake LaMotta’nın spor tarihine adının kazınmasına neden olan ringdeki başarıları ile özel hayatındaki olayları anlatan bu film bir spor filminden çok, bir karakter filmi olarak öne çıkar.

        Into the Wild (Özgürlük Yolu) – 2007

        Yönetmen: Sean Penn

        Başroller: Emile Hirsch, Catherine Keener, Hal Holbrook, Kristen Stewart

        Konusu: Uzun bir yol filmine hazır mısınız? Hayatının bütün imkanlarını elinin tersiyle iten Christopher McCandless’ın yaşamına bir anlam verebilmek arzusuyla ve “medeniyetten kaçış” inancıyla Amerika’dan Alaska’ya kadar ilerleyen yolculuğunu anlatan film, aslında Jon Krakauer’in kitabından uyarlanmıştır.

        12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret) – 2013

        Yönetmen: Steve McQueen

        Başroller: Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’o, Michael Fassbender

        Konusu: Yine bir biyografik hikaye ile karşı karşıyayız. Amerika'da kölelik ve siyahilik başlıklarının henüz yerleşik bir düzene geçirilmediği toplumsal düzende aslında özgür bir siyah müzisyen olan Solomon Northup’ın hikayesini izleriz. Northup’ın kaçırılıp köleleştirilmesine dair anılarından beslenen hikaye büyük bir zulmün açığa çıkmasına yardım eder.

        Lion – 2016

        Yönetmen: Garth Davis

        Başroller: Dev Patel, SunnyPawar, Rooney Mara, Nicole Kidman

        Konusu: Dev Patel'in beyaz perdede devleştiği bu güzel film maalesef hassas kalplilerin dayanamayacağı acıları ekrana getiriyor. Küçük yaşta ailesinden koparılıp yetimhaneye düşen ve daha sonra da Avustralya’da bir aile tarafından evlat edinilen Saroo Brierley’nin acılı hikayesini yıllar sonra teknoloji yardımıyla köklerini bulmasıyla bitiren film kalbe dokunan filmler arasında yerini alalı çok oldu.

        The Social Network (Sosyal Ağ) – 2010

        Yönetmen: David Fincher

        Başroller: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer

        Konusu: 2000'li yılların başlamasıyla birlikte hayatımıza dahil olan internetin bir sonucu da sosyal medya. Ve bu film bu sosyal medya ağının ilk adımı olan Facebook’un kuruluş hikayesini, ilk yıllarını, ortaklık krizleri ve davaları anlatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Divan yolunda baklava alayı, Mimar Sinan'ın kendi adına yaptığı mescit

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Osmanlı'daki ramazan gelenekleri ile mimari detayları aktarmaya devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor