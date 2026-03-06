Gerçek hikaye tutkunları buraya! Sinema tarihinde gerçek olaylardan uyarlanan 10 film

Sinema... Beyaz perde üzerinde yükselip dile gelen büyüleyici hikayeler ve başka dünyalara uçup giden duygularımızla başından sonuna kadar büyüleyici bir deneyim. İzlediğimiz filmler bazen büyük bir aşkın, bazen çetin bir savaşın, bazen büyük bir dostluğun hikayesini anlatır. Bu filmler kimi zaman yaratıcı bir hayal gücünün ürünü olsa da kimi zaman da bizzat gerçek hayatın kendisinden beslenir. Hikayesi gerçek olaylardan esinlenen pek çok film sinema efsaneleri arasında girdi. İşte sinema tarihinde gerçek olaylardan uyarlanan 10 film...

Schindler’s List (Schindler’in Listesi) – 1993

Yönetmen: Steven Spielberg

Başroller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

Konusu: Gerçek hikayelerden beslenen filmler arasında en popülerlerinden biri olan Schindler’in Listesi, II. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi işçiyi fabrikalarında çalıştırarak Alman sanayici Oskar Schindler’in hikayesini anlatır. Gerçek tanıklıklara dayanarak hazırlanan film, Holokost felaketinin gerçek ve soğuk yüzünü gün yüzüne çıkarır.

REKLAM

The Pianist (Piyanist) – 2002

Yönetmen: Roman Polanski

Başroller: Adrien Brody, Thomas Kretschmann

Konusu: Bir İkinci Dünya Savaşı temalı klasik daha! II. Dünya Savaşı yıllarında savaştan darmadağın olmuş Varşova'da geçen film piyanist Władysław Szpilman’ın anılarından beslenir. Varşova savaşın içinde yıkılırken bir cekete sarılan karakterimizin bir cümlesi filmi efsane yapmaya eder: Sadece üşüyorum.

Green Book (Yeşil Rehber) – 2018

Yönetmen: Peter Farrelly

Başroller: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Konusu: İşte sinemada size bir dostluk hikayesi... Bu filmle birlikte sinema seyircisini 1960’ların ABD’sine bir yolculuk bekliyor. Siyahi piyanist Don Shirley’nin güney turnesi sırasında şoförü Tony Vallelonga ile kurduğu dostluğu anlatan filmde ırkçılığın dönemin ABD'sinde nasıl yaşandığı da iyi bir örnekle gün yüzüne çıkar.

REKLAM

Oppenheimer – 2023

Yönetmen: Christopher Nolan

Başroller: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

Konusu: Christopher Nolan'ın birkaç yıl önce seyirciyle buluşan filmi vizyonda olduğu süre boyunca çok ilgi gördü. Tarihte, Manhattan Projesi’nin bilimsel beyni olarak iz bırakmış olan J. Robert Oppenheimer’ın yükselişini anlatan filmde, atom bombasının vicdani sorgusu masaya yatırılır.

Dunkirk – 2017

Yönetmen: Christopher Nolan

Başroller: Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh

Konusu: Yine Christopher Nolan'a ve 1940’lı yıllara gidiyoruz. İngiliz ordusunun Dunkerque kıyılarında sıkışmasını ve 400 kişilik odunun o kıyılardan kara‑hava‑deniz yoluyla tahliyesini anlatan filmde tarihsel hikâyedeki “mucize” diye anılan boyutu daha minimalist bir bakış açısıyla seyirciye sunulur.

Raging Bull (Kızgın Boğa) – 1980

Yönetmen: Martin Scorsese

Başroller: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty

Konusu: Bu sefer tarihi bir olaydan çok tarihi bir kişilikle karşı karşıyayız... Boksör Jake LaMotta’nın spor tarihine adının kazınmasına neden olan ringdeki başarıları ile özel hayatındaki olayları anlatan bu film bir spor filminden çok, bir karakter filmi olarak öne çıkar.

Into the Wild (Özgürlük Yolu) – 2007

Yönetmen: Sean Penn

Başroller: Emile Hirsch, Catherine Keener, Hal Holbrook, Kristen Stewart

Konusu: Uzun bir yol filmine hazır mısınız? Hayatının bütün imkanlarını elinin tersiyle iten Christopher McCandless’ın yaşamına bir anlam verebilmek arzusuyla ve “medeniyetten kaçış” inancıyla Amerika’dan Alaska’ya kadar ilerleyen yolculuğunu anlatan film, aslında Jon Krakauer’in kitabından uyarlanmıştır.

12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret) – 2013

Yönetmen: Steve McQueen

Başroller: Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’o, Michael Fassbender

Konusu: Yine bir biyografik hikaye ile karşı karşıyayız. Amerika'da kölelik ve siyahilik başlıklarının henüz yerleşik bir düzene geçirilmediği toplumsal düzende aslında özgür bir siyah müzisyen olan Solomon Northup’ın hikayesini izleriz. Northup’ın kaçırılıp köleleştirilmesine dair anılarından beslenen hikaye büyük bir zulmün açığa çıkmasına yardım eder.

Lion – 2016

Yönetmen: Garth Davis

Başroller: Dev Patel, SunnyPawar, Rooney Mara, Nicole Kidman

Konusu: Dev Patel'in beyaz perdede devleştiği bu güzel film maalesef hassas kalplilerin dayanamayacağı acıları ekrana getiriyor. Küçük yaşta ailesinden koparılıp yetimhaneye düşen ve daha sonra da Avustralya’da bir aile tarafından evlat edinilen Saroo Brierley’nin acılı hikayesini yıllar sonra teknoloji yardımıyla köklerini bulmasıyla bitiren film kalbe dokunan filmler arasında yerini alalı çok oldu.

The Social Network (Sosyal Ağ) – 2010

Yönetmen: David Fincher

Başroller: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer

Konusu: 2000'li yılların başlamasıyla birlikte hayatımıza dahil olan internetin bir sonucu da sosyal medya. Ve bu film bu sosyal medya ağının ilk adımı olan Facebook’un kuruluş hikayesini, ilk yıllarını, ortaklık krizleri ve davaları anlatıyor.