Gerçek ortaya çıktı! Eliz Sakuçoğlu'nun o aracını Murat Boz almış

Eliz Sakuçoğlu, “Lüks bir hayat sürüyorsunuz, zengin bir aileden mi geliyorsunuz?” sorusuna yanıt vermişti. Zengin bir aileden gelmediğini söyleyen Eliz Sakuçoğlu, "Ailem zengin değil, büyük paralarım yok. Bazen cebimde 50 TL ile dolaşıyorum. Cipimi bile borçla aldım" demişti. Ancak gerçek ortaya çıktı. Sakuçoğlu'nun aracını Murat Boz'un 64 bin Euro'ya peşin olarak aldığı öğrenildi