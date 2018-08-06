Oldukça pratik yapımı olan ve birçok farklı damak tadına hitap etmesi nedeniyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan tavuk göğsünün, içeriğindeki tavuğu kabul etmeyenler için de yalancı tavuk göğsü olarak bilinen bir alternatifi de vardır. Peki nasıl yapılır? İşte hem gerçek tavuk göğsü tarifi hem de yalancı tavuk göğsü tarifi...

TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon tavuk göğsü tatlısı yaklaşık 165 kaloridir. Yani tavuk göğsü damakta bıraktığı hafif tadını kalorisine de yansıtır. Tabi içeriğindeki şeker oranı nedeniyle diyet yapıyorsanız dikkati elden bırakmayın deriz.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

2 adet damla sakızı

Üzerine için:

Toz tarçın

Nasıl yapılır?

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...

GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuğun göğsü

1 litre süt

1 bardak şeker

2 kaşık pirinç unu

1 kaşık buğday nişantası

2 adet damla sakızı

1 kaşık tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Toz tarçın

Nasıl yapılır?

Tavuğun göğsünü haşlarak tarifi uygulamaya başlayın. Haşlanan tavuğu soğması için kenara alın. Soğuduktan sonra da çok ince şekilde didikleyin. Neredeyse ip görünümü elde etmelisiniz. Bu nedenle didiklenmiş tavuğu suya koyun daha çok ayrılır ve kokusu çıkar.

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyin. Ardından sütü ve pirinç unu, nişastayı, şekeri, vanilyayı ve havanda dövüp toz haline getirdiğiniz damla sakızlarını koyup karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp 5 dakika mikserden geçirin. Didiklenmiş tavukları iyice suyunu sıktıktan sonra içerisine ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaselere koyup soğuduktan sonra tarçın dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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