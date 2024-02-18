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        Haberler Dünyadan Geri Horner'a Spice Girls üyelerinden tam destek - Magazin haberleri

        Geri Horner'a Spice Girls üyelerinden tam destek

        Spice Girls üyelerinden Geri Horner'ın eşi Christian Horner bir çalışanına cinsel içerikli mesajlar atmakla suçlanıyor. Zor günler geçiren şarkıcıya ekip arkadaşları Spice Girls'ten tam destek geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:20
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        Spice Girls üyelerinden şarkıcı Geri Horner'ın Red Bull Formula 1 patronu olan eşi Christian Horner, cinsel tacizle suçlanıyor. Ailesiyle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşayan 51 yaşındaki şarkıcı, bu kötü günleri ise Spice Girls üyelerinin desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

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        De Telegraaf gazetesinin iddialarına göre; 50 yaşındaki Christian Horner'ın çalışanına cinsel mesajlar gönderdi.

        Ancak Christian Horner bu iddiaları şiddetle reddetti ve kendisine yönelik iç soruşturmanın, Red Bull takımının sezon öncesi testler için Bahreyn'e gitmesinden önce çözüleceğini umarak iddialarla mücadele edeceğine söz verdi.

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        SPICE GIRLS'TEN TAM DESTEK

        Soruşturma devam ederken gözler Christian Horner'ın eşi Spice Girls üyesi Geri Horner'a çevrildi. Çifte yakın kaynakların aktardığına göre son derece zorlu günler yaşayan Geri Horner'a ise destek Spice Girls üyelerinden geldi.

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        Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi; "Onu perde arkasında sessizce destekliyorlar ve iyi olduğundan emin olmak için kontrol ediyorlar. Geri bu çetin sınavdan dolayı yıkılmış durumda ancak arkadaşlarının ona gösterdiği nezaketten dolayı minnettar."

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        DOKUZ SAATLİK GÖRÜŞME

        Christian Horner ise şu anda suçlamalara yönelik bir iç soruşturmaya tabi tutuluyor. Horner, geçen hafta avukatlarıyla yaptığı toplantıda konumunu savunmak için dokuz saatlik bir görüşme gerçekleştirmek zorunda kaldıve kendisine yönelik iddialara yanıt verdi.

        De Telegraaf ayrıca Christian Horner'ın kadına büyük miktarda bir para teklif ettiğini de iddia etti, ancak böyle bir teklifin olduğuna dair iddialar Horner'ın avukatları tarafından reddedildi.

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        Christian Horner, Spice Girls üyesi Geri Halliwell ile evlenmek için ilk çocuğunun annesi Beverley'den ayrılmış ve çift 2015'te evlenmişti.

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        Bir dönem Victoria Beckham'ın da bulunduğu 'Spice Girls' grubunda, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C gibi şarkıcılar yer alıyor.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

        #Geri Horner
        #Christian Horner
        #Spice Girls

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