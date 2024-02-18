Geri Horner'a Spice Girls üyelerinden tam destek

DOKUZ SAATLİK GÖRÜŞME

Christian Horner ise şu anda suçlamalara yönelik bir iç soruşturmaya tabi tutuluyor. Horner, geçen hafta avukatlarıyla yaptığı toplantıda konumunu savunmak için dokuz saatlik bir görüşme gerçekleştirmek zorunda kaldıve kendisine yönelik iddialara yanıt verdi.

De Telegraaf ayrıca Christian Horner'ın kadına büyük miktarda bir para teklif ettiğini de iddia etti, ancak böyle bir teklifin olduğuna dair iddialar Horner'ın avukatları tarafından reddedildi.