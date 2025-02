Gezgin Salon Festivali ilk konukları açıklandı

İKSV’nin performans mekânı Salon İKSV’nin yeşillikler içerisinde sunduğu müzik deneyimi +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 28-29 Haziran’da farklı türlerden ve dönemlerden heyecan verici isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Bu yıl, festivalin ilk gününde, ikonik albümünün ilk çeyreğini AIR Play Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79; ikinci gününde enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES ve indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah var. Festival programına eklenecek yeni isimler ilerleyen aylarda açıklanacak.

+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin avantajlı dönem biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından satışa çıktı.

Festival programında kimler var?

AIR, ikonik albümü Moon Safari’yi kutlamaya geliyor

Nicolas Godin ve Jean-Benoît Dunckel 1998’de yayımladıkları Moon Safari albümüyle zamana meydan okuyan bir evren yarattılar, bu evrene sonraki 25 yılın müziğini etkileyecek bir vahiy indirdiler. Moon Safari, büyük değişim umutları doğuran milenyumun arifesinde müziğin can simidi oldu. David Bowie, Madonna, Sofia Coppola, Beck gibi isimleri büyülediler. Kimse, “Amour, imagination, rêve” kelimelerinin akronimi AIR’in, rüya atmosferinde salınan zengin müziğini bir kategoriyle sınırlandırmaya cesaret edemedi. Albümün 25. yılını bir dünya turuyla kutlayan grubun sıradaki durağı İstanbul.

NEIL FRANCES’in CLUB NF ritimleriyle dansa hazır mısınız?

Jordan Feller ve Marc Gilfry ikilisinin duygusal elektro-indie rock üssü NEIL FRANCES, 2018’de Took A While kısaçaları, ardından viral olan “Music Sounds Better With You” yorumuyla enerjik müziğini dalga dalga tüm dünyaya yaydı. 80’ler ve 90’lardan rave, 70’lerden funk ve soul, yacht rock ve klasik hip-hop karışımıyla kulüp müziğine yeni bir reçete yazdı. BPM’leri yükseltip, şarkılarını yeniden yorumladıkları CLUB NF ile geçen yıl Coachella, Electric Forest, Bonnaroo gibi prestijli sahnelerde dans fırtınası estirdi. NEIL FRANCES, bulaşıcı ritimleri, akışkan ve süreğen yeni serisiyle bu yaz Parkorman’ı dans pistine çevirecek.