Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Gianluigi Buffon, tam 27 yıl sonra başladığı yere döndü

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Serie B ekiplerinden Parma'yı konuk etti. Öte yandan karşılaşmada Parma'nın kalesini 44 yaşındaki yaşayan efsane Gianluigi Buffon korurken Interli taraftarlar bir zamanlar ezeli rakiplerinde oynayan deneyimli kaleciyi ıslıkladı. Buffon, kalesine gelen 4 şutun 2'sini çıkarırken 2 şutta ise topun filelere gitmesine engel olamadı.

Gianluigi Buffon, tam 27 yıl sonra başladığı yere döndü
HABERTURK.COM

Goal'ün aktardığına göre Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Buffon, kariyerine başladığı kulüp olan Parma'da son dönemini yaşıyor.

Tecrübeli eldiven, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kaldı ve Inter'e karşı oynadıkları maçta yeniden kalesindeki yerini aldı.

Buffon, Bosnalı golcü Edin Dzeko'yu engellemek için müthiş bir kurtarış yaptı ve bu süreçte maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Ancak Parma, uzatma periyodunda Francesco Acerbi'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldılar.

Her şeye rağmen 44 yaşındaki Buffon'un performansı, tüm futbolseverlerden alkış aldı.

27 YIL SONRA...

Buffon, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon neredeyse hiç oynamadı.

Ancak bu sakatlıktan kurtulması ve deneyimi, Parma'yı Inter'e karşı deplasmanda galibiyete taşıyabilirdi.

Hocası da bunu bildiği için sakatlıktan yeni kurtulmasına rağmen onu sahaya sürdü.

22 Aralık 1996 yılında Parma formasıyla San Siro'da AC Milan'a karşı forma giydikten tam 27 yıl sonra yeniden aynı formayla sahaya adım atarak Inter karşısındaki yerini aldı.

Buffon, tüm dünyaya bir efsane olduğunu kanıtladı ve 44 yaşında olmasına rağmen bunu sürdürmeye devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vodafone Park'ın kralı Şenol Güneş
FUTBOL Park'ın kralı Güneş!
Beşiktaş'ta Aboubakar transferi için gözler Weghorst'ta! Manchester United detayı... - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Beşiktaş ve Weghorst, onu bekliyor!
Sacha Boey'in menejerinden transfer açıklaması: İtalya'dan ciddi teklifler var ancak... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Açıklama geldi: Transfer teklifleri var
Ryan Babel'den Weghorst ve Aboubakar paylaşımı
FUTBOL Babel'den Beşiktaş'a transfer önerisi!
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
FUTBOL Ara transfer dönemi başlıyor
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı
FUTBOL Skandal yaratan başkan görevden alındı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz
FUTBOL Ağaoğlu'ndan Avcı açıklaması!
Fernando Muslera: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik
FUTBOL "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"
Joao Felix, Chelsea'ye transfer oldu
FUTBOL Dev transfer açıklandı!
Sneijder'den olay itiraf: "Liverpool'u değil Galatasaray'ı seçtim"
FUTBOL Sneijder'den olay itiraf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.