Gıdada 'gizli zam' ve 'yalancı indirime' dikkat!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan gizli zam ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle indirim gibi gösterilen yalancı kampanyalara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Büyük markalı şirketleri tüketicileri başka yollarla aldattığını vurgulayan Ağaoğlu, "Gramaj oyunlarıyla bir de gizli zamlar var. Paketli gıdalarda gramajı düşürüyorlar ama paket aynı paket, fiyat aynı fiyat. Tüketici bunu aynı fiyat diye alıyor ancak zamlı aldığını bilmiyor" dedi.

Ağaoğlu, gizli zamla tüketiciyi aldatanlara 550 bin liraya kadar ceza uygulandığını söyledi.

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Yalancı indirime de dikkat çeken Ağaoğlu, "Hakikaten bunu insanlara yeterince anlatamadım. İndirim yapıyorum diyebilmesi için firmanın o ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatı baz alması lazım. Yani 100 liraya satmış, 120 ya da 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. 100 lira üzerinden indirim yapabilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na başvurmalı" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Otuz gün geriye dönüp satıyorsunuz. 100 liradan satmış en düşük. Yüz liradan daha ucuza satıyorsa indirim diyebilir. Mesela 90 liraya satıyorsa ona indirim yaptın denebilir. Yalancı indirim olduğu takdirde bununla ilgili idari para cezasına muhatap olacaktır. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve cezayı gerektirir” dedi.