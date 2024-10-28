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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Gıdada 'gizli zam’ ve 'yalancı indirime’ dikkat! - Alışveriş Haberleri

        Cezası 550 bin lira

        Gıda ürünlerinde gizli zam ve yalancı indirimler için uyarı geldi. TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, gramajlar düşürülerek yapılan gizli zam için 550 bin liraya kadar ceza uygulandığı belirtildi. Tüketicilerin yalancı indirimlere de dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:22
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        Gıdada 'gizli zam' ve 'yalancı indirime' dikkat!
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        Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan gizli zam ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle indirim gibi gösterilen yalancı kampanyalara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

        GİZLİ ZAMMIN CEZASI 550 BİN LİRA

        Büyük markalı şirketleri tüketicileri başka yollarla aldattığını vurgulayan Ağaoğlu, "Gramaj oyunlarıyla bir de gizli zamlar var. Paketli gıdalarda gramajı düşürüyorlar ama paket aynı paket, fiyat aynı fiyat. Tüketici bunu aynı fiyat diye alıyor ancak zamlı aldığını bilmiyor" dedi.

        Ağaoğlu, gizli zamla tüketiciyi aldatanlara 550 bin liraya kadar ceza uygulandığını söyledi.

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        Yalancı indirime de dikkat çeken Ağaoğlu, "Hakikaten bunu insanlara yeterince anlatamadım. İndirim yapıyorum diyebilmesi için firmanın o ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatı baz alması lazım. Yani 100 liraya satmış, 120 ya da 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. 100 lira üzerinden indirim yapabilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na başvurmalı" ifadelerini kullandı.

        Ağaoğlu, "Otuz gün geriye dönüp satıyorsunuz. 100 liradan satmış en düşük. Yüz liradan daha ucuza satıyorsa indirim diyebilir. Mesela 90 liraya satıyorsa ona indirim yaptın denebilir. Yalancı indirim olduğu takdirde bununla ilgili idari para cezasına muhatap olacaktır. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve cezayı gerektirir” dedi.

        DENETİMDE TÜKETİCİLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın her ürünü takip etmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, denetimde tüketicilere büyük görev düştüğünü söyledi.

        Şikayetle ilgili büyük kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ağaoğlu, "2025'te değerlenme oranı da artacaktır ancak bu yıl için 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri yetkili. Cep telefonları, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolaplarında yaşanan sıkıntılarda bile fiyatları açısından mahkemeye gitmeden bu yolla çözüm yolu aranabilir" dedi.

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