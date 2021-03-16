"BENİMLE GURUR DUYDULAR"

Ünlü model, doğum esnasında yanında olan sevgilisi ve kız kardeşi Bella Hadid’in kendisiyle "gurur duyduğunu" bildiğini söylemişti.

Hadid, "Ancak belirli noktalarda her ikisini de dehşet içinde gördüm" ifadelerini de kullanmıştı.

Sevgilisinin en sevdiği kişiyi acı içinde gördüğü için kendini çok çaresiz hissettiğini söyleyen Hadid, "Doğum bitince Zayn ve ben birbirimize baktık ve 'Bunu tekrar yapmadan önce biraz zamanımız olabilir' der gibiydik" şeklinde konuşmuştu.