Gillingham - AFC Wimbledon maçı rakamları

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Gillingham, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü AFC Wimbledon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı Gillingham 12. sırada bulunuyor, AFC Wimbledon 5 puana sahip ve 20. sırada. Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. AFC Wimbledon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 367. İddaa'da Gillingham kazanır 2.40, berabere biter 3.00, AFC Wimbledon kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gillingham son haftadaki Plymouth Argyle müsabasında 5-2 kazandı.

AFC Wimbledon, Bury karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gillingham, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

AFC Wimbledon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. AFC Wimbledon, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ