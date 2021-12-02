Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, federasyon heyetine Hermos Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam da eşlik ederken, heyeti Gençlerbirliği Kulüp Genel Müdürü Ergun Maraşlı ile Sportif Direktör Baki Mercimek ağırladı.

Görüşmede Ergun Maraşlı, kulüp tarihi ve yeni kulüp projeleriyle ilgili bilgiler verirken, taraflar arasında bir gönül köprüsü oluştuğunu, bu köprünün hem başkent ekibine hem de Gine-Bissau Futbol Federasyonuna uzun vadede katkı vermesini umduğunu belirtti.

Baki Mercimek de altyapı ve A takım organizasyonu hakkında bilgi verirken, Gençlerbirliği'nin geçmiş yıllarda Afrika kıtasından yaptığı başarılı transferlere değindi. Uzun vadeli bir planlama ile federasyona üye takımlarla iş birliği yapabileceklerini de belirten Mercimek, Teixeira'ya ziyaretleri için teşekkür etti.

Gine Bissau Futbol Federasyonu Başkanı Teixeira ise Türkiye'nin en önemli kulüplerinden Gençlerbirliği'ni ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını, kulüp tarihinin büyük başarılarla dolu olduğunu, bugün anlatılanlardan sonra kulübün geleceğinin de bu başarılara yakın olduğunu kaydetti.

Kulüp Genel Müdürü Ergun Maraşlı, ziyaretin ardından Başkan Teixeira ve Cruz'a Gençlerbirliği formasının da yer aldığı hediye paketi takdim etti.