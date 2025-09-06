Giorgio Armani için Milano'da taziye ziyaretleri başladı

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani Grubu, perşembe günü yaptığı açıklamayla ünlü tasarımcının vefatını duyurdu.

Açıklamada; "Çalışanları ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla Il Signor Armani olarak anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

Giorgio Armani için Milano’daki Armani Tiyatro’da taziye ziyaretleri başladı. Ziyaretler, yarın yerel saatle 18.00’e kadar sürecek. Ardından Armani, Piacenza kentinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.