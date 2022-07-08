Diyanet 2022 il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Tüm yurtta olduğu gibi 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak Giresun bayram namazı saati de belli oldu. İşte Giresunlu vatandaşlarımızın merakla araştırdığı Giresun bayram namazı vakti...

GİRESUN BAYRAM NAMAZ SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Giresun bayram namazı saati şöyle: 05.38

İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2022

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun farzın selamından sonra hemen okumaları vaciptir.

TEŞRİK TEDBİRLERİ NEDİR?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri:

Teşrîk tekbiri "AllāhüekberAllāhüekber lâ ilâhe illallāhüvallāhüekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.