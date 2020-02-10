İHA

Edinilen bilgilere göre, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti.

3 genç, bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi. Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar ise arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

Yaralı gence 112 ekipleri tarafında olay yerinde müdahale edildi. İHA'nın haberine göre; Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.