Giresun'daki heyelanda kahreden çalışma

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran Cuma günü başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.

AFAD, deniz polisi ve Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor. Çalışmalara bir sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) de dere yatağı ve su içerisinde çalışma gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de Aksu Deresi'nin deniz ile birleştiği noktada arama çalışmaları sürüyor.