Giresun'da olay, Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde meydana geldi. Fındık hasadı için İstanbul’dan Giresun’a gelen Nurcay Özcan’ı, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nurcay Özcan, 50 yaşında hayata veda etti.

DHA'daki habere göre fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı’na götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurcay Özcan, hayatını kaybetti.