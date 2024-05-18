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        Giresunspor'da başkanlığa Emin Ertuğral seçildi

        Giresunspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek aday olan Emin Ertuğral başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:20
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        Giresunspor'da başkanlığa Emin Ertuğral seçildi
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        Giresunspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek aday olan Emin Ertuğral başkanlığa seçildi.

        Çotanak Spor Kompleksi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen genel kurula 421 delegeden 89'u katıldı. Giresunspor'un borcunun 403 milyon 92 bin lira olarak açıklanan genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

        Emin Ertuğral başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçimlerde 83 oy alan Ertuğral Giresunspor'un yeni başkanı oldu. Yönetim kurulu listesinde Bülent Erol, Cihan Demir, Fatih Sakal, Gökhan Kahveci, Hakan Parlakoğlu, Halil Taşhan, İbrahim Güler, Mehmet Yiğit, Mustafa Uzun, Naim Demir, Osmal Topal, Önder Söğünmez, Salih Özkan, Tüncer Çimenli ve Zeki Bodur yer aldı.

        Başkanlığa seçilen Ertuğral, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bir virajın üzerindeyiz. İnşallah kulübü eski başarılı günlerine döndürmeyi başaracağız. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz öncelikle takımı burada tutmak ve tahtayı açmak. Ciddi miktarda borcumuz var. Bu borçlar kongrede ifade edildi. Bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Arkadaşlarıma benimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zor görevi bilerek aldık ama başaracağız” dedi.

        Galeri
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